Uoči prvog polufinala: Eurosong u sjeni ratova, strahuje se i od napada na arenu

Ipak, najalarmantnije od svega je što postoje izvještaji da teroristi planiraju bombardirati arenu.

Iako su zemlje poput Danske, Finske, Norveške i Švedske više puta pozvale na to da se Izraelu potpuno zabrani učešće na Evroviziji, a u Belgiji su dva ministra zatražila da Izrael bude izbačen s takmičenja, baš kao što su to napravili 2022. Rusiji nakon invazije na Ukrajinu, ipak do toga u ovom slučaju nije došlo. Organizatori Eurosonga poručili su da ne mogu donositi političke odluke.

Dva protesta

Švedska novinska agencija TT najavila je da će svako ko pokuša unijeti palestinsku zastavu ili natpis s političkom porukom u arenu tokom trajanja Eurosonga biti zaustavljen.

Kako navode agencije, 11. maja će u Malmeu biti održana dva velika protesta zbog učešća Izraela na Euroviziji.