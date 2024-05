Kontroverzna irska predstavnica otkrila: Rekli su mi da uklonim tetovažu "Sloboda za Palestinu"

Irska predstavnica Bambie Thug osigurala je prolazak u finale nakon prve polufinalne večeri. Svojim nastupom šokirala je brojne gledatelje, a mnogi su primijetili i tetovaže napisane ogamskim pismom, to jest drevnim irskim pismom. Istetovirala je riječ 'Ceasefire' što znači 'prekid vatre' na desnoj strani lica.

No, kasnije je EBU donio odluku na internom sastanku da se tetovaže ne smiju pojaviti na nastupu, a Bambie Thug je prenijela to na svom Instagram profilu. Objavila je obradu pjesme 'Zombie' grupe The Cranberries i dodala da se povijest ponavlja dok 'ne naučimo lekciju', piše 24sata.hr.

- Važan muzički komad koji treba zapamtiti i koji je nažalost još tako relevantan za naš današnji svijet. Znam da mnogi od vas trenutno imaju različita mišljenja o mom stavu, ali ja doista činim sve što je u mojoj moći - napisala je irska predstavnica o pjesmi i njenim stavovima o prekidu vatre.

- Nakon moje prve generalne probe zamolili su me da uklonim tetovaže 'Sloboda za Palestinu' i 'Prekid vatre' koju sam napisala ogamskim pismom iz svog outfita. Moja delegacija i ja borili smo se protiv toga i EBU se na kraju složio da druga tetovaža ostane - kazala je.