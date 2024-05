Baby Lasagna osvojio je ovu ljepoticu: Može li i Evroviziju

Jedan od favorita za pobjedu na ovogodišnjoj Evroviziji je Marko Purišić, poznatiji kao Baby Lasagna, koji u Švedskoj predstavlja Hrvatsku i koji je u prvoj polufinalnoj večeri digao publiku na noge pjesmom "Rim Tim Tagi Dim".



Na žalost mnogih žena, mlada zvijezda je zauzeta, a njegovo srce osvojila je Elizabeta Ružić, koja mu nije samo djevojka već i vjerenica. Upravo je ona režirala spot za "Rim Tim Tagi Dim".

- Marko i ja se znamo duže od tri godine. Upoznali smo se putem Instagrama. On je svirao u bendu, ja sam znala za njih i rekla sam: 'Koji zgodan lik.' Zatim sam odlučila da ga dodam na Instagramu, on me zapratio nazad i javio mi se. Ljubavna priča 21. stoljeća - ispričala je u dokumentarcu "Ususret Eurosongu".