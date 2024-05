Švicarska pobijedila na Eurosongu, Hrvatska završila na 2. mjestu

00:25 - Glasanje se seli do Litvanije. Sedam Francuskoj, deset Hrvatskoj, a 12 Švicarskoj.

00:37 - Hrvatska dobija 337 bodova publike, najviše do sada!

00:38 - Još dvije zemlje čekaju svoje glasove, to su Francuska i Švicarska.

22:25 - Aplauz za predstavnicu Srbije. Sada na scenu ide predstavnik Finske Windows95man s pjesmom "No Rules!"

5MIINUST x Puuluup izvode pjesmu (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi.

21:29 - Eden Golan, predstavnica Izraela, izlazi na pozornicu uz zvižduke u dvorani. Ona je dobila zvižduke i u polufinalu. Izvodi pjesmu "Hurricane".



21:28 - Uskoro nastupa Izrael. Sada je trebao nastupati Jost Klajn, ali je Nizozemac izbačen iz takmičenja.



21:25 - Nastupio predstavnik Luksemburga Tali. On je izveo pjesmu "Fighter".



21:22 - Na redu je Njemačka. ISAAK pjeva pjesmu "Always On The Run".



21:19 - Druga nastupa Ukrajina. alyona alyona & Jerry Heil pjevaju pjesmu "Teresa & Maria".