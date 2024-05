Znate li o čemu pjeva Bejbi Lazanja: Evo prijevoda!

Hrvatski predstavnik ovogodišnje Evrovizije je mladi umjetnik Marko Purišić, poznatiji kao Bejbi Lazanja, koji se plasirao u finale takmičenja, numerom "Rim Tim Tagi Dim''.

Bejbi važi za najvećeg favorita, kako po kladionicama, tako i po pregledima na zvaničnom evrovizijskom YouTube kanalu

Porodica ga najviše podržava, a Bejbi je pred finale govorio o svojoj mami i pjesmi s kojom je napravio dar-mar.

- Pjesma govori o momku koji napušta svoje selo u potrazi za boljim životom, ali napušta sve teškog srca i to je sve ono što on voli i šta je njemu poznato. To su krave, sve životinje i sjekira. Naslov je došao sam od sebe, jer prosto kada čujete taktove, govori vam "Rim Tim Tagi Dim".

- Mislim da je ta plava kosa (siva ili plava, blajhana) u suštini utjecala na sve ovo što se dogodilo, na ovu eksploziju. Ljudima je bilo zanimljivije, nego ova moja obična kosa, možda... - rekao je Bejbi, pa se zatim dotakao i Finca Karija, sa kojim ga mnogi upoređuju, a koji je se takmičio prošle godine na pomenutom takmičenju:

- Prošle godine sam najviše pratio i stvarno sam bio iskreno ljut zato što Finac nije pobijedio, jer sam ga stvarno volio. Znam da me upoređuju sa njim i to mi je drago, jer ga smatram dobrim pjevačem. Ja sam navijao za njega i ako ja mogu nekome da pružim ono što je on meni, taj neki osećaj...to je onda super. I mislim da nas ljudi najviše upoređuju zbog samog konteksta Eurosonga. Da toga nema, mislim da nas ne bi upoređivali. Ali razumijem i nije mi krivo, to je ono...