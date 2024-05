"Zvezde Granda": Makedonka Melisa Zijadić poslala kući Adelu Smajlović iz Srebrenika

Makedonka Melisa Zijadić bila je prva djevojka sinoć u četvrfinalu „Zvezda Granda“. Ona je u duelu bila bolja od Adele Smajlović iz Srebrenika, koja nije prošla ni u baražu.



- Melisa, nisam siguran da si bila za šest glasova večeras, ti si dobar pjevač, ali to sve djeluje suviše dosadno. Moraš da osjetiš to, da nalegneš na pjesmu, a glas si dobila jer si bila tačna, imaš divan glas. I prošli put sam ti rekao da mi je to sve mrtvo, moraš da nađeš snagu u sebi da bi glas izašao do kraja i to ti je savjet, u sljedećem krugu to neće da prođe. Adela, trudila si se, ali velika je razlika i ne bi bilo u redu da je bilo šest šest večeras – rekao je Mili.