Predstavnica Irske Bambie Thug oglasila se nakon pobjede Nema na Eurosongu.

- Jako sam ponosna na sve nas u top 10 koji se borimo protiv svega što se događalo "behind the scenes". Bilo je teško i strašno. Ponosna sam i samo želim reći - mi smo Eurosong, EBU nije Eurosong, je*eš EBU. Uopće me ne zanimaju, je*eš EBU. Tu je zajednica, ljubav, moć svih nas.