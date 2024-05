Pjevačica otkrila kako je izgubila 60 kilograma

Mnogi su primijetili kako se Keli Klarkson (Kelly Clarkson) u svom šouu pojavljuje znatno mršavija, a mediji pišu da je izgubila čak 60 kilograma. Sada je popularna voditeljica i pjevačica priznala da je koristila lijek za mršavljenje jer je imala pogoršanu krvnu sliku, prenosi Page Six.

- Svi misle da je to Ozempic. Nije, to je nešto drugo, ali pomaže u razgradnji šećera. Očito moje tijelo to ne radi kako treba - kazala je pa dodala kako se pribojavala posljedica zbog problema sa štitnjačom.

Potvrdila je da je nakon toga počela gubiti na težini.