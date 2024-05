Rim Tim Tagi Dim nije jedini hit Baby Lasagne: Lani snimio još jednu pjesmu, "čisti genije"

Kako to obično biva, kada se proslave, onda im se kopa DNK čukun dede. Tako su fanovi pronašli da je prije dolaska na Doru Baby Lasagna objavio pjesmu IG Boi. Pjesma je na engleskom jeziku, a rediteljka spota je Elizabeta Ružić, Markova vjerenica.

Spot je od oktobra skupio 434.000 pregleda, a ispod njega nanizali su se komentari novijeg datuma. Fanovi Evrovizije su, čini se, istraživali Baby Lasagnu i tako naišli na pjesmu IG Boi, kojom su oduševljeni, piše Index.

„Ko je došao nakon evrovizijskog nastupa?“, „Ovaj tip ima da ponudi puno više od jednog hita s Evrovizije“, „Poslušao sam njegove tri pjesme i sve tri su odlične“, „Jedan od najtalentovanijih samoostvarenih umjetnika koji se ikad takmičio na Evroviziji“, „Talenat svjetskih razmjera“, „Hvala Evroviziji jer mi ovo sad nova omiljena pjesma“, „Brutalno dobra pjesma“, samo su neki od mnogo komentara.

Marko je prije pjevačke karijere bio gitarista u rok bendu Manntra, od 2011. do 2016. i od 2018. do 2022. S tim je bendom učestvovao na Dori 2019. godine, kada su s pjesmom In The Shadows završili na četvrtom mjestu.

Prije dvije godine napustio je bend i započeo samostalnu karijeru, a IG Boi mu je bio debitantski singl pod umjetničkim imenom Baby Lasagna.