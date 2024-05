Dino Merlin: Kako je Muradif Brkić Mufta promijenio moj život

- Međutim, bio je jedan izvanredan čovjek, u pravom smislu producent, bivši muž Hanke Paldum Muradif Brkić, koji je došao u studio u Skenderiju i slušao kako Brano Likić, koji je vlasnik studija, miksa pjesmu "Vremena su kokuzna, a ti si baksuzna" itd. Kad miksaš tada u analognom svijetu to se stalno ponavlja. I Mufta je onako u kožnom mantilu, on je tip Humphrey Bogarta, pitao: "Brane, ko ovo pjeva?" Brano je pokazao ovako jer sam ja sjedio iza. On je izašao i rekao: "Kako se zoveš?" Ja onako zatečen, jer je Mufta bio vrlo poznat u tom svijetu šoubiznisa, kazao: "Dino". Pitao je: "Ko je pisao ovu pjesmu?" Pa, reko :"Ja". "I muziku i tekst?". Rekoh: "Da". Kaže: "Dođi sa mnom". I mi u njegov auto. I dođemo ovdje kod "Pivare" gdje su stanovali. Otvori vrata Muradif i kaže: "Hanka…". Silazi Hanka, koja je tada bila velika zvijezda, Merlin Monro, izrazito lijepa žena, s viklerima, kaže ti ćeš biti velika zvijezda. Štampat ćemo ti 50.000 prvi tiraž "Kokuznih vremena". Na putu od Skenderije do "Pivare" moj se život promijenio - kazao je Merlin.