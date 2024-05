Član žirija Dragan Stojković Bosanac za "Avaz": Opet će pobijediti naš takmičar

Četvrtfinale „Zvezda Granda“ proteklo je u apsolutnoj dominaciji takmičara iz Bosne i Hercegovine. Šejla Zonić, Rijad Rahmanović, Sidik Šabanović, Dino Suljić, Antonija Čerkez, Mirza Pandur, Dejan Dačević, Đula Drini i Inel Nukić – svi su prošli u polufinale, kao i takmičari iz ostalih zemalja jer Saša Popović nije imao srca da bilo koga izbaci.



Šejla, Rijad, Sidik, Dino te Đula plasirali su se direktno u polufinale, dok je Antoniju Čerkez, Mirzu Pandura, Dejana Dačevića i Inela Nukića sreća pogledala u baražu.

Napetost raste

Veliko finale „Zvezda Granda“ je 8. juna, napetost raste a prema mnogim predviđanjima, na tronu bi ove godine opet trebao biti učesnik iz naše zemlje.

Ove godine glavni favorit je Šejla Zonić iz Tuzle, a tik uz nju je Sidik Šabanović iz Visokog. Doduše, mnogi smatraju da su Rijad Rahmanović iz Donjeg Vakufa, Đula Drini iz Cazina te Makedonac Miki Sekulovski favoriti iz sjene. Svi oni u subotu navečer pokazali su fantastično pjevačko izdanje.

Nemamo uvid

Član žirija Dragan Stojković Bosanac rekao je za „Avaz“ da je nezahvalno u ovom trenutku kalkulirati ko bi mogao pobijediti u ovoj sezoni popularnog takmičenja.

- Stvarno ne bih mogao reći, to je zaista nezahvalno. Ima tu nekoliko kandidata za pobjedu. To sve zavisi kako publika glasa i ko broji glasove. Mi, članovi žirija, nemamo uvid u to, ali znam da je dosta pošteno i realno. Kako god bude, pobijedit će naš – rekao nam je ovaj Konjičanin s adresom u Beogradu.