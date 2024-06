Slađana Mandić: Iako sam vesela i komunikativna osoba, imam tu neku strašnu tugu u sebi

- Sretna sam što publika ima priliku čuti još jednu moju pjesmu koja je nastala iz jedne iskrene priče. Dok sam jedne prilike sjedila s Dinom Muharemovićem, pričala sam mu o sebi, da iako sam vesela i komunikativna osoba, imam tu neku strašnu tugu u sebi i baš se u mojim izvedbama ljudi i kače za tu emociju, osjete je... Rekla sam mu tada da sam veoma tužna, imam neku tugu u sebi i nakon tog razgovora nastala je pjesma "Tuga me rodila", samo me jednog dana pozvao jer sam ga inspirisala tom pričom i odsvirao ju je. A ja sam je zavoljela istog momenta. Ova pjesma je nekako posebna, nježna, nešto drugačije od mene. Sretna sam što je producent i aranžer pjesme prvi put sjajni Dino Šukalo, a novina je i saradnja s Miomirom Milićem, koji je radio oba spota i predstavio me kroz njih i fotografije na jedan drugačiji način“ - kazala je Slađana nakon izlaska pjesme „Tuga me rodila''.