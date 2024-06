Garden of Dreams Festival: Sarajevo je novi epicentar elektronske muzike

Kako se približavamo Garden of Dreams Festivalu 2024, koji se održava od 7. do 9. juna, raste uzbuđenje i interesovanje.

- Sarajevo se transformiše u ključnu destinaciju na mapi elektronske muzičke scene, a dokaz tome su gotovo rasprodane festivalske ulaznice za Garden of Dreams Festival i ogroman broj posjetitelja iz drugih gradova i zemalja.



Festival se pozicionirao kao jedan od najvažnijih muzičkih događaja u regiji

Sarajevo je uvijek bilo grad bogate kulture i historije, ali sada postaje i epicentar elektronske muzike. Garden of Dreams Festival, koji je započeo kao vizija grupe entuzijasta, izrastao je u međunarodno prepoznat događaj koji privlači ljubitelje muzike iz cijelog svijeta. Uz impresivan lineup, koji uključuje zvijezde poput Mind Against, Reiner Zonneveld, Lehar i Rex The Dog, festival se pozicionirao kao jedan od najvažnijih muzičkih događaja u regiji - poručuju organizatori.

Festivalske ulaznice za Garden of Dreams Festival 2024 gotovo su rasprodane, što je jasan pokazatelj koliko je ovaj događaj postao važan na globalnoj sceni elektronske muzike. Velika potražnja za ulaznicama svjedoči o kvalitetu festivala i njegovom rastućem ugled u svijetu muzike. Očekuje se dolazak velikog broja gostiju iz drugih gradova i zemalja, što dodatno potvrđuje međunarodni značaj festivala.

Posebna atrakcija

Jedna od posebnih atrakcija ovogodišnjeg festivala bit će produkcija u Domu mladih, koja će biti najbolja do sada ikada postavljena u toj sali. Uz vrhunsku audio-vizuelnu opremu i spektakularne svjetlosne i efekte, posjetioci će imati priliku doživjeti nezaboravno muzičko iskustvo koje nadmašuje sve dosadašnje standarde.