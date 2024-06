Đula Drini iz Cazina otkrila je i po čemu će pamtiti njeno učešće u "Zvezdama Granda".

- Pamtit ću po glasovima, po dobrom žiriju od kojih sam mnogo naučila i stvarno im mnogo hvala. Puno sam naučila i od njih i od mog mentora Bosanca. Naravno, i od Saše, on je bio tu par puta da mi skrene pažnju na neke stvari. Jednom mi je rekao da unesem malo više emocije, da budem opuštenija, da slušam intonaciju i to je to – objasnila je Đula.