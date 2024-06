Tuga u domu Vlade Georgieva: Pjevač se emotivnim riječima oprostio od voljene osobe

Pjevača Vladu Georgieva napustila je voljena osoba, zbog čega se oglasio putem Instagrama i s pratiocima podijelio tužnu vijest.

Vlado je objavio fotografiju s prijateljem koga je mnogo volio, a u opisu je napisao:

- Otišao je zauvijek naš Mlađo, naš najbolji drug i brat i jedan od najboljih i najpoštenijih ljudi koje sam ikada upoznao…Jedna besprijekorno čista duša, jedan genije koji je vodio samotni život kako je samo on mogao i želio. Ostaje ogromna tuga i praznina. Počivaj u miru i neka ti je vječno carstvo nebesko dragi moj Đomlice, nikada te nećemo zaboraviti dragi naš brate, zauvijek te volimo ja i moja porodica i cijeli bend. Putuj Mlađo i šušti nekada na nekom morskom valu, znaćemo da si to ti. Zbogom genije…počivaj u miru. Espera, aún la nave del olvido no ha partido… - napisao je Georgiev.