Mlade nade opere izvele koncert “Mozartu u susret”

U okviru festivala „Kultura na ulice“ večeras je u foajeu Narodnog pozorišta Sarajevo upriličen koncert "Mozartu u susret".



Koncert su izveli mladi umjetnici Hana Salihović, Amila Ravkić i Erol Ramadanović uz klavirsku pratnju Bakira Samardžića.

Publika je slušal atraktivan umjetnički programu ispunjenom bezvremenskim opernim arijama jednog od najvećih kompozitora klasične muzike W. A. Mozarta poput "Padre, germani, addio", "Non piu andrai", "Voi che sapete", "Giunse alfin il momento… Deh vieni, non tardar", "Non siate ritrosi".

Ideju za koncert “Mozartu u susret”dobili su tokom rada i prioreme nove premijere Mozartove opere 'Figarov pir'.

“Kultura na ulice 2024!”!je specijalni program Narodnog pozorišta Sarajevo koji se održava se na javnim prostorima sarajevskih općina.