Šejla Zonić za "Avaz": Grlila sam svog oca, a suze su same išle...

Šejla Zonić (30) iz Tuzle pobjednica je 17. sezone „Zvezda Granda“, najpopularnijeg muzičkog takmičenja u regionu. Osvojila je nevjerovatnih 132.014 glasova od ukupno 529.000. Glasala je publika iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Hrvatske i Crne Gore.



Tokom cijelog takmičenja Šejla je dominirala i slovila je za velikog favorita, što je u subotu navečer ovjerila pobjedom. Od momenta proglašenja njen telefon je usijan, pozivi i čestitke stižu iz cijelog regiona...

Milion poruka

U svemu tome, Šejla je dala ekskluzivni pobjednički intervju za „Avaz“, u kojem je govorila o najljepšim trenucima koje je doživjela u takmičenju, slavlju, ali i o onome što joj se događalo mimo takmičenja...

Na početku razgovora čestitali smo Šejli na pobjedi.

- Hvala vam mnogo, svima, hvala na podršci i na svemu do sada.

Jutro nakon velikog finala. Kakve su Vaše emocije?

- Nisam svjesna šta se dešava, još sumiram utiske... Sve je nekako nestvarno lijepo, emocije su prelijepe, zaista. Imam milion poruka i ne mogu uopće stići odgovoriti na sve.

Je li bila upriličena proslava nakon proglašenja pobjede?

- Jeste, kako da ne, u apartman smo došli u zoru, u 5 sati.

Vi ste sve vrijeme u takmičenju slovili za velikog favorita. Jeste li očekivali pobjedu?

- Pa i jesam i nisam očekivala, svašta se tu dešavalo... Ali ja sam uvijek vjerovala u svoju publiku, odnosno u svoju armiju, kako ja to volim da kažem.

Kakvi su Vaši planovi? Obično pobjednik „Zvezda Granda“ ima veliki koncert u gradu iz kojeg dolazi?

- Stvarno ne znam. Niko me još nije zvao. Da se ja pitam, da ja organiziram, to bi se desilo već danas (jučer, op.a.). Stvarno ne znam ni ko to organizira... Mislim da to gradovi organiziraju. Tuzla ili Sanski Most, to su moja dva grada. Sad, ko će prije i da li će uopće iko, ja zaista ne znam.

Finale je baš bilo napeto. Je li bilo trenutaka kada ste pomislili da nećete uspjeti?

- Znala sam od početka da pobjeda nije nešto što će nas obilježiti te da ćemo imati vrhunske karijere. Što se toga tiče, nisam se uopće plašila da neću pobijediti, ni u jednom trenutku. A sretna sam što sam pobijedila. Iskreno. Ovo je kruna svega što sam kroz cijeli svoj život dala za muziku i za ovo gdje se sad nalazim.

Vi ste svojevremeno govorili o tome da ste imali težak period, pandemija koronavirusa, niste imali finansijskih sredstava, živjelo se teško, bili ste praktično na dnu, išli ste kod psihologa, a sada ste na muzičkom tronu.

- Održala me vjera u Boga, ali i u sebe i ljude koji me vole i koje ja volim. To je najvažnije.