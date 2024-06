Pjevačica otvorena kao nikada: Izbjegavam slavne ličnosti

Pjevačica i glumica Majli Sajrus (Miley Cyrus) ispričala je zašto se ne druži s ostalim slavnim osobama.



Budući da su joj roditelji slavne osobe, Majli je cijeli život u takvom okruženju, a karijeru je započela još na kanalu Disney serijom „Hannah Montana“ u kojoj je glumila s 13 godina.

Gostujući u petoj sezoni Netflixovog tok šoua Dejvida Letremana (David Letterman) „My Next Guest Needs No Introduction“ Majli je rekla da nije "aktivan dio zajednice s drugim slavnim umjetnicima, zabavljačima i celebovima".

- Osjećam kao da to nisu moji ljudi kad sam u toj prostoriji. Postoje određeni umjetnici, poput Bijonse (Beyoncé) koje poznajem dugo - rekla je Sajrus, koja se pojavila na Bijonsinom novom albumu „Cowboy Carter“.

Snimile su pjesmu „II Most Wanted“. Čak je kolegici i zahvalila na Instagramu nakon izlaska albuma.

Voljela sam Bijonse još mnogo prije nego što sam imala priliku upoznati je i raditi s njom. Moje divljenje je sada još veće kad sam imala priliku raditi s njom - napisala je tada Majli.