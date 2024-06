Dua Lipa javno optužuje Izrael za genocid: Spaljivanje žive djece nikada ne može biti opravdano

Pop zvijezda Dua Lipa izjavila da je spremna da podnese napade zbog političkih izjava, jer smatra da je to za "opće dobro" i da je vrijedno rizika.

U intervjuu za Radio Times, 28-godišnja pjevačica je rekla da je pažljivo razmatrala opcije prije nego što je objavila svoje mišljenje, ali da je to učinila jer smatra da je to neophodno.

Pokažite solidarnost

Pobjednica Gremija je prošlog mjeseca objavila sliku na Instagramu, uz heštag #AllEyesOnRafah, koji je postao popularan nakon bombardovanja grada u Gazi od Izraela.

Napisala je: "Spaljivanje žive djece nikada ne može biti opravdano. Cijeli svijet treba da ustane da zaustavi izraelski genocid. Molim vas, pokažite solidarnost sa Gazom."

Nedavno je spomenuta u izraelskoj drill rap pjesmi koja poziva na nasilje protiv javnih ličnosti koje podržavaju Palestince, piše Guardian.

Lipa je rekla za Radio Times:

- Kada govorim o političkim stvarima, višestruko se preispitujem da budem sigurna: „Uredu, ovo je nešto mnogo veće od mene i neophodno je – to je jedini razlog zbog kojeg ovo objavljujem.“ To je moja jedina utjeha u svemu. Uvijek će biti praćeno napadima i mišljenjima drugih, tako da je to velika odluka. Balansiram, jer na kraju krajeva osjećam da je to za opće dobro, pa sam spremna da podnesem taj udar.

Polotočko postojanje

Lipa, koja je rođena u Londonu od kosovsko-albanskih roditelja, sugerisala je da njeno naslijeđe utječe na njenu otvorenu politiku.

- Za mene je prirodno da se izražavam, imajući u vidu svoje porijeklo i naslijeđe, i činjenicu da je moje postojanje donekle političko – nije ništa neobično za mene da se osjećam bliskom tome - rekla je.