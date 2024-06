Dua Lipa na meti jer je objavila da Izrael vrši genocid: "Spremna sam na to"

Za "Radio Time" je kazala da uvijek razmisli nekoliko puta prije objave. S obzirom na to da je riječ o važnoj poruci.

- Uvijek ću naići na reakcije drugih ljudi, tako da je to velika odluka. Izbalansiram to zato što u konačnici osjećam da je to za veće dobro pa sam spremna - rekla je Dua Lipa.

Kazala je i da je za nju iznošenje mišljenja prirodna stvar.

- Samo moje postojanje je donekle stvar politike. Za mene to nije ništa neobično - blisko mi je - ispričala je.