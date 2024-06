Sejo Sekson otkrio postoji li šansa za pomirenje s Neletom Karajlićem

Davor Sučić poznatiji kao Sejo Sekson lider muzičke grupe “Zabranjeno pušenje” nedavno je u Zagrebu promovisao knjigu “Pamtim to kao da je bilo danas”, a novinari su ga, između ostalog, pitali postoji li šansa da se pomiri s Neletom Karajlićem.

Male šanse

On je naveo da su šanse za to vrlo male te da je tužno da se od čovjeka s kojim je odrastao mora braniti advokatima.

- Vrijeme ne možete vratiti. Vrijeme uvijek tu postoji i ono ti je u srcu, ali postoji priča o Dr. Jekyllu i Mer. Hydeu. Ljudi se za svog života itekako znaju istransformisati i promijeniti. To je nešto sa čime živimo i što svi moramo prihvatiti - kazao je za IN Magazin.



Osvrnuo se i na to što hitove Zabranjenog pušenja danas slušaju i mlađe generacije.

“To je jedna misterija o kojoj mi često u kombiju pričamo i zasad vodi teorija da ih starci prisiljavaju, kao što te roditelji natjeraju da pročitaš ‘Na zapadu ništa novo’ ili Matu Lovraka.Tako ja mislim da ih roditelji natjeraju: ‘Dobro, ne voliš to, ne slušaš to, voliš nešto drugo, ali moraš ovo poslušati.’ Onda oni, da ih skinu s vrata, poslušaju, kao što sam ja poslušao sve od Franka Sinatre, jer me stari maltretirao”, rekao je uz osmijeh.

Dalje je rekao da mladu publiku smatra velikim komplimentom i dokazom da sve što su radili vrijedi.

Podsjećamo, “Zabranjeno pušenje” saopštilo je u maju prošle godine da je njihov vođa Sejo Sekson zabranio izvođenje njegovih pjesama Nenadu Jankoviću, poznatijem kao Nele Karajlić, i violinisti Stefanu Milenkoviću, do epiloga sudskih tužbi.

Otkazivanje prava na korištenje djela

U saopštenju se navodi da se Karajliću i Milenkoviću “na intervenciju autora, menadžmenta i izdavača grupe “Zabranjeno pušenje”, zabranjuje svaki vid korištenja, i otkazuje pravo na javno izvođenje svih muzičkih autorskih dela čiji je vlasnik SOKOJ-ev autor Sučić”.

“Bez ikakvog usmenog ili pismenog odobrenja Karajlić je u više navrata koristio brend i autorska djela “Zabranjenog pušenja”, da bi ta djela nezakonito ustupao u poslovnim transakcijama”, kaže se u saopštenju.

Kako je navedeno, Karajlić je potpisivao ugovore u kojima se “lažno predstavljao kao potpuni vlasnik autorskih i fonogramskih prava”, i drugim fizičkim i pravnim licima je “ustupao intelektualno vlasništvo koje mu zakonski ne pripada”.

Seksonov bend je ocijenio da je Karajlić na nezakonit i “na krajnje neukusan i neprimjeren način u saradnji sa Milenkovićem, vršio izmjene i prearanžiranje izvornih kompozicija “Zabranjenog pušenja” u klasičnu formu”.

Prema navodima “Zabranjenog pušenja”, Karajlić je to radio “bez ikakvog prethodnog obavještavanja i odobrenja većinskih i legalnih autora, uz potpunu izmenu originalnog duha i estetike dijela koje je koristio”.

“Zbog svega navedenog “Zabranjeno pušenje” i SOKOJ-ev autor Sučić povlače dozvolu za javno izvođenje svojih dijela, kako na teritoriji Srbije, tako i u inostranstvu”, kaže se u saopštenju.

Kako je navedeno, zabrana važi “do epiloga sudskih tužbi za zaštitu članova i autora “Zabranjenog pušenja” od zloupotreba imena, autorskih dela i nezakonitog ponašanja od strane bivšeg člana grupe Jankovića i organizatora koncerata koji ovakve programe promovišu”.