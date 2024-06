Video / Razotkrivena "tajna veza" Džejle Ramović i poznatog pjevača

- Spremna za rizik zbog nas, milion pogleda, a tajna veza je glavna tema. S tobom bih išla do dna, nema tu kajanja, koliko dugo možeš da me skrivaš - glasi dio pesme koji pjeva Džejla.

Inače, Džejla je ranije za Grand otkrila zbog čega je ponovo baš sa Henijem snimila duet.

-To je drugi po redu obećani duet, ali ne znam još uvijek da li da li će se nastaviti to pa da bude jedna trilogija. Naprosto nam odgovara sve to, imamo dobre pjesme i bila bi šteta da ih ne pružimo publici.

Smatram da kada je nešto kvalitetno treba da se radi na tome, i mislim da smo super tandem – rekla je Ramović.