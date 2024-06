Seka Aleksić otkrila dugo čuvanu tajnu: Primijetila sam po njemu da se nešto dešava

- Jednom sam doživjela da me prevario i to sam otkrila sama - rekla je tada pjevačica i dodala:

„Kopala sam, zato što sam osjetila da sam u pravu. Primjetila sam po njemu da se nešto dešava i krivo mi je što nisam to brzo sanirala. Ja sam to još prije osjetila i htjela sam da raskinem sa tom osobom, ali eto, čekala sam da vidim to crno na bijelo“.

Kako je tada rekla, odmah je na tu vezu stavila tačku, a onda se u njenom životu pojavio suprug Veljko.

Danas uživa u skladnom braku

Da podsjetimo, pjevačica Seka Aleksić danas ima dva sina Jovana i Jakova, a svojevremeno je podijelila svoj put do potomstva. Kako je navela tada Seka je išla na vantjelesnu oplodnju, a po savjetu svog duhovnika, oca Nikole, i na prijedlog još jednog sveštenika, počela je da pijem ulje Svetog Nektarija, nakon čega je i zatrudnjela.