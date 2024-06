Džastin Timberlejk prozivao Britni Spirs da smanji piće, a onda ga stigla najgora karma

View this post on Instagram

View this post on Instagram

View this post on Instagram

Korisnici društvenih mreža nisu ostali ravnodušni na viralni video. "Žanješ šta si posijao", "Licemjeri najbolje grde", "Karma je servirana", samo su neki od komentara.

Neki su Džastinu poručili da ponovno posluša svoju pesmu "What Goes Around... Comes Around" (Sve se vraća, sve se plaća). Britni i Džastin bili su u vezi od 1999. do 2002. godine.