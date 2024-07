Poznatog DJ-a bivša tuži za osvetničku pornografiju, on sve negirao

DJ Diplo se suočava s optužbama za distribuciju osvetničke pornografije u tužbi podignutoj u četvrtak u Kaliforniji.

Djevojka, koja tvrdi da je sedam godina bila u vezi s njim tužila ga je za snimanje i distribuciju njezinih 18+ slika i videa bez njenog pristanka trećim stranama, piše u dokumentima do kojih je došao Page Six.

Prema dokumentima, žena je dopustila Diplou da ih povremeno snima tokom sexa, ali je "dala do znanja da ne želi da je Diplo snima bez njenog izričitog pristanka niti da želi da on šalje slike i/ili videozapise trećim stranama" te mu nikad nije dala dozvolu da do učini.