Ovo je kuća Šejle Zonić u kojoj je provela djetinjstvo: Brala sam kruške, šljive, jabuke, otac i ja nekad smo jeli samo hljeb i paradajz

U Gornjem Kamengradu, mjestu nadomak Sanskog Mosta, rođena je i živjela je Šejla Zonić, pobjednica ovogodišnje sezone "Zvezda Granda".

Ekipa Grand portala posjetila je Gornji Kamengrad, grad u Bosni i Hercegovini iz kojeg je ponikla Šejla i saznala detalje iz njenog života koje dosad sigurno niste znali. Uslikali smo kako izgleda njena kuća u kojoj je živjela do srednje škole i saznali kakvo djetinjstvo je imala, ali i kako je planula ljubav između nje i njenog supruga Armina.

Rajska bašta

- Dobro nam došli. Stigli ste u Sanski Most, tačnije Gornji Kamengrad, u dom mojih roditelja u kom sam provela svoje djetinjstvo do 14. godine. Možete da vidite kako je meni ovdje bilo lijepo, okolo je zelenilo, priroda, a tu je i pogled na budućnost. Sve mi je tu na dohvat ruke - istakla je Šejla na početku, a zatim ponosno pokazala svoje raskošno dvorište.



Prelijep vrt sa cvijećem, posebno sa crvenim ružama djelo je njene majke koje održava domaćinstvo, a tu je i voćnjak za koji je zadužen Šejlin otac.



Upravo rajska bašta u njenom dvorištu predstavlja njenu oazu mira i bijeg iz svakodnevnog brzog života.

- Ovdje se čovjek najljepše odmori. Tišina je, mirno je, nema nekih obaveza, samo rad u prirodi, u bašti, to je nešto što čovjeka opusti. Desetak minuta pješke odavde je kupalište gdje sam naučila da plivam. I sad kad dođem ovdje obavezno odem da prošetam sa Arminom, a i porodično znamo da prošetamo. Poslije vas vodim i tamo - rekla je pobjednica "Zvezda Granda".



Naučena od malena da zajedno sa starijim sestrama pomaže roditeljima, Šejla danas rijetko to radi. Ne zato što neće, već zbog svakodnevnih obaveza rijetko i dolazi u porodični dom.

- Ja samo smetam i zapričavam one koji rade. Eventualno donesem nešto da se osvježe, ali kao mala jesam radila. Zajedno sa sestrama sam brala kruške, šljive, jabuke, radilo se. Sad kad sam dođem, roditelji su već sve odradili, tako da ja sad samo berem plodove - rekla je Šejla i dodala da su joj dragocjeni trenuci kada dođe u rodno mjesto.

Posebno zadovoljstvo joj pričinjava što može da ubere paradajz iz svoje bašte.

- Najviše volim domaći paradajz i jedva čekam da ga uberem. Otac i ja znamo da jedemo samo hljeb i paradajz i to nam bude obrok – istakla je sa sjetom, tvrdeći da se jako uželjela zajedničkih trenutaka sa roditeljima.

Veliki snovi i ambicije

U njenom dvorištu centralno mjesto zauzima velika trešnja stara nekoliko decenija, a na pitanje da li se pela na trešnju kao mala i da li bi sada to izazvalo haos na društvenim mrežama, Šejla je odgovorila:



- Vjerovatno bi, ali ja sam neko ko je uvijek bilo plašljiv. Nikad nisam smjela da se penjem. Uvijek sam se plašila da ću se povrijediti. Nemam strah od visine, već od adrenalina, tako da ne bih se usudila. Možda sa stepenicama, merdavinama, ali ne bih se usudila. Oni neka beru, ja ću da jedem.

Kuća u kojoj je odrasla trenutno je u fazi renoviranja, ali to je nije omelo da otvori vrata i pokaže unutrašnjost doma koji krije mnogo ljubavi, odricanja i posvećenosti roditelja prema kćerkama.



Sve tri naučene su da budu, prije svega, kulturne, obrazovane, vaspitane i da poštuju prave vrijednosti.

- Uvijek sam svoju djecu učila da budu dobre, pametne, da vrijedno rade, da sve znaju - rekla je Šejlina majka, dok je pobjednica tvrdila da njeni snovi nisu nimalo skromni.

- Možda ja jesam takva, ali moji snovi i ambicije nisu. Imam velike snove i ciljeve i evo, hvala Bogu sve to ostvarujem, ali svakako vrijednosti koje su mi ukorijenjene od djetinjstva poštujem, "vrijedno radi za ono što želiš" - rekla je Zonić.



Kao prava domaćica Šejla je skuhala kafu za ekipu i pokazala da se, osim na sceni, odlično snalazi i u kuhinji.

Majka zaplakala

Centralni dio kuće je dnevna soba, mjesto okupljanja cijele porodice.

Ovjekovječeni trenuci, fotografije s kćerkama i unukama nalaze se svuda u kući. Ispred njih Šejlini roditelji često zastanu, a i sama pobjednica "Zvezda Granda" voli da pogleda uramljene fotografije u znak sjećanja na sretno djetinjstvo u Kamengradu.

Kako kažu Šejlini roditelji, najsretniji su kada im sve tri kćerke dođu u posjetu.



- Stvarno smo ponosni na svoje kćerke, preponosni - rekla je Šejlina majka, nakon čega je pustila suze.

Knedla joj se stegla u grlu, te je pjevačicin tata nastavio da govori.

- Normalno je da smo preponosni na sve tri podjednako, svakom roditelju bih poželio da ima djecu kao mi - nastavio je i otkrio da put do Šejlinog uspjeha nije bio lak ni za nju, ali ni za njih kao roditelje.



- Nije bilo lako jer je ona od nas otišla već u osmom razredu osnovne škole, žensko dijete. Mislim, i da je muško postojao bi me strah, a posebno što je žensko. Šaljemo je u jednu sredinu koja je nama nepoznata, ne mislim na Bihać kao mjesto, to je blizu nas, nekih 70 kilometara odavde, već na internat. Išla je među drugu djecu, pitali smo se kako će se snaći, da li će se uklopiti, da li će upasti u loše društvo. Pa i ja sam bio mlad, znam kako je to. Uvijek smo joj govorili da sa svakim bude dobra, da svakog posluša i da nikoga ne odbije, i stvarno je tako i bilo - prisjetio se Šejlin otac.

Ključ za uspjeh

Na pitanje da li je bilo momenata kada su poželjeli da Šejla odustane od muzike, odgovorili su kroz osmijeh, tvrdeći da je njen talent od malena bio evidentan i da su znali da će uspjeti.



Ali Šejla u djetinjstvu nije bila sigurna da li će je roditelji podržati.

- Kada je trebalo da se opredijelim za srednju školu, htjela sam da upišem nešto skroz deseto, jer sam mislila da roditelji neće podržati moju želju za muzikom, jer je vladalo mišljenje da od toga nema ni hljeba, a ni para. Rekli su mi samo: "Šta ti pričaš, kakva farmacija?! Raspitali smo se i ima muzička škola u Bihaću, čak smo se i za smještaj raspitali. Ako želiš, mi ti to preporučujemo" - prisjetila se Šejla koja tvrdi da bez podrške porodice koju je oduvijek imala, danas ništa ne bi bilo isto.

Pobjednica “Zvezda Granda” nije krila da je išla na psihoterapiju i da joj je ona u mnogo čemu pomogla da napreduje.

Svojim primjerom i izjavama o mentalnoj higijeni dala je odličan primjer mladim ljudima.



- Ključ za uspjeh je odvažiti se, izaći iz komfor zone, iz nametnutnih okvira i meni je tu presudio rad na psihoterapiji. Kao što imate dentalnu, tako imate i mentalnu higijenu i to je nešto što u današnjem, ubrzanom vremenu predstavlja must have, jer mnogi sebe zanemaruju. Rad na mentalnom zdravlju je kao i teretana, kao pranje zuba, treba da bude sastavni dio života i to je nešto najbolje što sam uradila za sebe - istaknula je.

Veliku podršku u karijeri i životu dobiva od supruga Armina koji je i zaslužan za njeno predstavljanje na društvenim mrežama.

Policijski službenik s fakultetom, Šejlin izabranik tvrdi da je svoju kreativnost i znanje oko brendiranja iskoristio da svoju suprugu predstavi na Instagramu i Tik-Toku.

"Nisam se dvoumila"

Na pitanje da li je pala na uniformu kada su se upoznali, Šejla se našalila:

- Nije bio u uniformi, ali kad sam gledala fotografije pala sam na uniformu. Zaintrigirao me je.

Njihova ljubavna priča počela je neobičan način, ali su odmah znali da su jedno za drugo.



- Nisam se previše dvoumila. Čim se on meni javio, imala sam dobru intuiciju i poslušala sam je da je to to. Sjećam se da je na jednom od prvih susreta rekao “Ti i ja za 12 mjeseci ili ćemo se vjenčati ili ćemo se razići”. Ja sam rekla apsolutno i vjenčali smo za godinu i tri dana - istakla je Šejla i dodala da je Armin glavni “krivac” što se prijavila za “Zvezde Granda”.