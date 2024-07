Nazif Gljiva o zabrani njegove pjesme na BH Radio 1: "Tamo nekoj zasmetalo, pa se direktor zaletio u ofsajd"

Enisa Hajdarević-Šojko, urednica na BH Radio 1 sankcionisana je jer je u emisiji pustila pjesmu "Branioci Sarajeva".

Na vanrednoj sjednici uredničkog kolegija ovog radija navedeno je da je 2. jula su u emisiji "Narodna" emitovana numera iz perioda ratnih dešavanja u BiH od 1992. do 1995. godine koja je izazvala brojne negativne reakcije.

Narodna na BH Radiju 1, kako se zove emisija, za temu je imala 45 godina rada Nazifa Gljive, te je priča trebala biti emitovana u tri nastavka po sat vremena.

- Hajdarević-Šojko tamo radi godinama. Radi i tu predivnu emisiju. Pozvala me i rekla da će napraviti dvije emisije o mome radu, pa je to na kraju ipak ispalo tri emisije, jer ima toliko dobrih pjesama, više od 500 kompozicija. Bio sam u studiju, snimali smo, šalili se, ja sam na svoj način objašnjavao kako smo to Halid i ja putovali kroz to vrijeme, opisivao diskografske podvige, obaranje rekorda… Nikad bolju emisiju o meni niko u životu nije napravio. Puštane su ljubavne pjesme, ništa viška nije bilo, ništa manjka – kazao je Nazif Gljiva, a između ostalog je još dodao:

– Ona je prošlu emisiju završila sa pjesmom Branioci Sarajeva. To je tamo nekoj zasmetalo pa je napravila halabuku i onda je taj momak, taj direktor Kerleta, mlad levat, se zaletio u ofsajd i poder'o sam sebe bez ikakve veze – rekao Gljiva za Faktor.

Bonus video: