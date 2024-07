Zakazala nastupe: Barbara Bobak za dvije noći u Crnoj Gori može da uzme više od 100.000 eura

Svakog ljeta i svake sezone se priča o tome ko od pjevača ima najviše zakazanih nastupa i po kojoj cijeni, pa se onda i sabiraju honorari kako bi se došlo do što preciznije cifre koju će estradnjaci inkasirati na kraju sezone.

Posebno se priča o tome ko je to sve sa estrade zakazao nastupe u najvećoj diskoteki na Balkanu, poznatom Top Hilu iznad Budve, gdje tokom ljeta pjevaju oni koji su aktuelni ili oni koji su već odavno velika imena i imaju status "zvijezde".

Veliki zalogaj

Iako ova diskoteka još uvijek nije počela s najavama nastupa, odnosno koncerata u njihovom prostoru, mnogi pjevači jesu izbacili spisak svojih nastupa tokom ljeta. Jedna od njih je i Barbara Bobak, a kad se pogleda njen spisak da se uočiti za neke vjerovatno iznenađujući podatak - ona tokom ljeta ima zakazana čak dva termina u pomenutoj diskoteci koja se smatra mjestom za dokazivanje popularnosti i toga koliko koga publika zaista voli da sluša.

Ovo će za Bobak biti i te kako veliki zalogaj, naročito kada se sagleda podatak da diskoteka prima više od 4.000 ljudi. Kako se priča, Barbara će vjerovatno raditi na karte, a ne na fiksi honorar, jer je takav dogovor napravio njen menadžment sa menadžmentom kluba.

- Koliko znam radiće na karte, što jeste neka vrsta rizika, ali ukoliko dođe veliki broj ljudi ona može debelo da profitira. Evo, recimo, ako dođe i 2.500 ljudi, a karta bude 20 eura, ona će za noć uzeti "čistih" 50.000 eura. Ako dođe 3.500 ljudi, to je 70.000 eura, odnosno 140.000 eura za dva nastupa koja ima zakazana u tom prostoru - kaže izvor Telegrafa.

Udarni termini

Kako ističe, ovo zasigurno "bode oči" brojnim njenim kolegama koji, iako su mnogo duže na sceni od nje, čak nisu ni imali priliku da pjevaju u ovom prostoru.

- Ona je popularna i to je činjenica, puni lokale, i ljudi koji su je zvali sigurno su to uradili s razlogom. Jeste iznenađenje što ima čak dva termina, nema šanse da to ne "bode oči" mnogim pjevačima. Pa, znate li koliko bi njih da može da dogovori i da dobije poziv da pjeva tu... S druge strane, mnogi koji su i imali priliku, nisu se baš najsjajnije pokazali. Neki pjevači su dovodili manje od 1.000 ljudi, što se za tu diskoteku i te kako smatra njihovim promašajem, mislim na pjevače - ističe izvor.

Na sve to, Barbari su zakazani vjerovatno i neki od najboljih termina - 23. jul i 6. avgust, kada je primorje već puno i ima turista, što je još jedan pokazatelj da oni koji su odlučivali o njenim nastupima u pomenutoj diskoteci vjeruju da ona to može i da napuni i da iznese.