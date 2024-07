Mirković nakon razvoda od Bijelića: "Nemam čega da se plašim jer svi znaju sve o meni"

Muzička zvijezda Dragana Mirković i biznismen Toni Bijelić razveli su se nakon 24 godina braka, a dobili su dvoje dece - Manuelu i Marka.

Pjevačica svakodnevno nastupa, te se maksimalno posvetila karijeri. Viđena je na aerodromu "Nikola Tesla" u pratnji svoje majke.

Dragana nije skidala osmijeh sa lica, a kako kaže, razlog su njena porodica i fanovi.



- Najljepše je kada su majka i kćerka zajedno, to znam i po tome kada je moja kćerka sa mnom. Mi smo svi vezani i to je ono što me čini sretnom i ispunjenom - rekla je Dragana za Blic.

Na pitanje da li sve tajne govori svojoj majci, Mirković je odgovorila:

- Ja nemam nikakvih tajni, i vi ih znate. Moje tajne su javne. Nemam šta da krijem. Svi znaju sve o meni, ne moram da se plašim tajni, niti da se plašim šta govorim jer uvijek govorim istinu, pa ne moram da razmišljam šta sam prošli put rekla.