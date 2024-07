Vraća se "Plavi orkestar": Loša otkrio razlog pauze, ali i kako je nastala legendarna "Suada"

Legendarni sarajevski bend „Plavi orkestar“ vratio se na scenu. Imaju više koncerata ovog ljeta, a spremaju i nove pjesme koje, najavili su, 'nose isključivo dobru energiju i pozitivnu atmosferu'. Šta se događalo s njima proteklih godina, otkrio je njihov frontmen Saša Lošić Loša, piše 24sata.hr.



Pravi razlog pauze „Plavog orkestra“ bila je panika koju je izazvala pandemija.

- Intenzivno doživljavam stvari, mene je to na neki način vanredno opkolilo, tako da ste me vidjeli prije, recimo, dvije godine mislili biste da nisam normalan, bio bih pet metara od vas - priznao je Saša Lošić Loša za In Magazin.

Također je otkrio i da uprkos dugoj karijeri, premda su profesionalci, kod njih i dalje prisutna trema. Loša kaže da nemaju želju održavati karijeru. Još kao srednjoškolci napisali su 'Suadu'.

- Reko': 'Pava, ajmo napravit narodnjak.' Onda sam ja počeo: 'Ti si meni sve', i on odgovorio: 'Ti mi daješ sve', ja: 'I kad tebe nema' i došli smo u dnevnu sobu, odsvirali kao, misleći da će to biti onako, kao neka mala šala - prisjetio se pjevač.

Na radost brojnih fanova različitih generacija, „Plavi orkestar“ najavio je i novi album. Za vrijeme pandemije Loša je uz planinarenje na Alpama i kuhanje napisao 12 pjesama.