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POD VODSTVOM VILA SALDENA

"Glenn Miller Orchestra" nastupao u Sarajevu: Koncert za muzičke sladokusce

Njihova izvanredna stručnost i jedinstveni zvuk u Big Band sastavu posebno dolazi do izražaja zahvaljujući brojnim puhačima

S večerašnjeg koncerta - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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N. Novaković

11.10.2024

Svjetski poznati "Glenn Miller Orchestra" pod vodstvom Vila Saldena (Wil) nastupio je večeras u Sarajevu. Publici u dvorani Bosanskog kulturnog centra su priredili sjajan koncert i nezaboravan muzički događaj.

"Glenn Miller Orchestra" donosi ritmove svinga iz tridesetih i četrdesetih godina prošlog stoljeća, obogaćujući muzičku scenu nezaboravnim melodijama i aranžmanima koje su proslavile Glenna Millera.

Od svog prvog nastupa 1985. godine "Glenn Miller Orchestra" je održao više od 5.500 koncerata pred nekih pet miliona ljudi širom svijeta.

"Glenn Miller Orchestra" uz svoj jedinstveni i prepoznatljiv zvuk, oživljava vječne svjetske hitove poput "Moonlight Serenade" , "In the Mood", "Rhapsodie In Blue", "Leroy Brown", "Sentimental Journey" i mnoge druge pjesme koje su bile večeras dio repertoara. 

Njihova izvanredna stručnost i jedinstveni zvuk u Big Band sastavu posebno dolazi do izražaja zahvaljujući brojnim puhačima.

# BKC SARAJEVO
# SARAJEVO
# GLENN MILLER ORCHESTRA
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