Video / Pjevač propao kroz binu tokom koncerta, publika vrisnula

Frontmen grupe "Coldplay", Kris Martin (Chris), nastupao je na četvrtom i posljednjem koncertu benda u Melburnu na njihovoj turneji „Music of the Spheres“, a ono što mu se desilo šokiralo je publiku.

Nakon toga se zahvalio produkcijskom timu koji je bio tu rekavši: "Hvala što ste me uhvatili".

Ubrzo nakon ovog događaja je nastavio s nastupom.

Inače, britanski bend „Coldplay“, prije par dana je objavio novi album "Moon Music", a pjesma "We Pray" postala je potpuni hit. Ovo je deseti album sa deset pjesama koji je stigao nakon uspješne turneje i albuma "Music of the Spheres" iz 2021. godine, a riječ je o kombinaciji alternativnog roka i popa.

Osim pesme "We Pray" na albumu su se našli i novi hitovi: "Moon Music", "Feels Like I’m Falling in Love", "Jupiter", "Good Feelings" (Ayra Starr), "Alien Hits/Alien Radio", "iAAM", "Aeterna", "All My Love" i "One World".