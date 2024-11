Ratko Teofilović uoči koncerta za "Dnevni avaz": Želim da naše pjesme dotaknu srca ljudi

Do danas su objavili šest albuma i stekli status jednog od najvažnijih imena na regionalnoj muzičkoj sceni.

Rekao je da muzika koju izvode nosi dubok emotivni naboj i poruku koja nadilazi riječi.

Iskra humanosti

- Vjerujem da naše arhaične pjesme prenose mudrost i iskustvo generacija prije nas, a cilj je da publika kroz njih doživi nešto autentično i iskreno. Ako uspijemo da probudimo iskru humanosti i oživimo osjećaj pripadnosti, smatramo da smo postigli ono što smo namjeravali – dodao je Teofilović.

Suočavaju se sa brojnim izazovima, ali i otkriva da je najveći izazov kada je instrument koncerta samo "glas“.

- Tokom dugih putovanja suočavamo se i sa zamorom i stalnom brigom o zdravlju glasnica. Održati ih u najboljoj formi, izbjegavati prehlade i očuvati energiju – to su svakodnevne bitke. No, upravo te prepreke nas čine jačima i posvećenijima onome što radimo – istakao je on.

Pripremaju nekoliko uzbudljivih projekata za predstojeće koncerte s muzičarima iz raznih dijelova svijeta.

- To uključuje izvođače na marimbi, gitari i lauti. Radimo i na reizdanju našeg albuma "Vidarica“ iz 2012. godine s Miroslavom Tadićem, koje će uskoro biti dostupno na vinilu, što nam je posebno drago – kazao je Teofilović.

Dosljedni svom putu

Teofilović je kazao da će nastaviti da stvaraju muziku koja odražava vrijednosti i ljubav prema ovom zanatu.

- Kroz svih trideset godina karijere trudili smo se da budemo autentični, posvećeni i prepoznatljivi, i to će ostati naš putokaz za ubuduće – poručio je Teofilović.

Potreba za muzikom

Teofilović je rekao da, iako se čini da u današnjoj muzičkoj sceni ima sve manje prostora za ovakve muzičke poduhvate, potreba publike za njima raste.

- Muzika koju izvodimo nadilazi trendove i opstaje kroz vrijeme, jer dotiče univerzalne ljudske emocije i potrebe. I to je ono što joj daje snagu – ona se prilagođava svakom vremenu, bez obzira na sve okolnosti – kazao je Teofilović.