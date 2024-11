Helem Nejse obilježio deseti rođendan grandioznim koncertom u saradnji sa Sarajevskom filharmonijom

Hip-hop bend „Helem Nejse“ uz svoje goste večeras je priredio savršenu proslavu desetogodišnjice rada u Domu mladih.

Rođendanski koncert pod nazivom „Ma klasika“ protekao je u sjajnoj atmosferi, i to uz pratnju Sarajevske Filharmonije i mnogobrojne goste. Na slavljeničkom koncertu gostovali su Dino Šaran, Božo Vreći, Marko Louis, Who See, a koncert su posvetili Zlatku Karahodžiću, nedavno preminulom članu benda.