Baby Lasagna otvorio dušu: "Pamtit ću Eurosong dok sam živ, ali osjećao sam da tamo ne pripadam"

Nova pjesma Baby Lasagne (Marko Purišić) izlazi sutra pod nazivom "Catch Me If You Can", a pred sam izlazak spota on se prisjetio učešća na Eurosongu gdje je osvojio drugo mjesto sa pjesmom "Rim Tim Tagi Dim".

Težak osjećaj

U objavi na svom Instagramu Purišić je napisao da je Eurosong nešto što će pamtiti dok je živ, ali da se tamo osjećao kao da ne pripada.

- Osjećaj otuđenosti može biti poprilično težak i zbunjujući, a pjesma 'Catch Me If You Can' govori upravo o tome. Kroz nju želim predstaviti kako je biti autsajder i kako to prihvatiti. Radiš sve na svoj način i vjeruješ u svoju viziju, bez obzira na popularno mišljenje na ukuse većine i na očekivanja - naveo je.

Dalje dodaje da je riječ o tome kako biti običan u društvu koje se trudi ne biti obično i na kraju to postane.

- Jedno veliko f*** you velikim očekivanjima. Iskreno se nadam da ćete u pjesmi pronaći malo mira, neki stih s kojim se možete poistovjetiti. Nešto što će vas motivirati i ohrabriti. Vidimo se u petak - napisao je.

Potpuna kontrola

Spot za njegovu pjesmu bit će sutra zvanično objavljen, a Purišić je ranije rekao da je snimanje bilo pomalo zastrašujuće jer je bio prvi put da režiju nije radila njegova supruga Elizabeta.

- Mi smo se morali usredotočiti na druge, lične stvari pa smo odlučili povjeriti Matteu cijeli proces. Bilo je zastrašujuće prepustiti nekom drugom da ima potpunu kontrolu nad kreativnim procesom i ne znati kako će sve ispasti. Srećom, ispalo je nevjerovatno - naveo je.

Njegova supruga Elizabeta mu je najveća podrška u karijeri, a prethodno je režirala njegov spot za pjesmu 'Rim Tim Tagi Dim' sa kojim se predstavio na Eurosongu. Marko i Elizabeta su se vjenčali u oktobru nakon više od tri godine veze.