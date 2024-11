Potpuno druge karijere: Elma Sinanović i Emina Jahović prije nego što su postale zvijezde

- Suprug mi je bio najveća podrška, moj oslonac. Da nije bilo njega, ne znam da li bih se uopšte bavila muzikom. On je bio taj koji me gurao, ohrabrivao da snimam. Početci su bili teški, nisam mogla da ostvarim saradnje koje sam želela. Tek nakon trećeg albuma sve se nekako posložilo, tada sam počela da zaista slušam i shvatim muziku - ispričala je Elma svojevremeno.

Mnoge popularne pjevačice prije nego što su postale zvijezde imali su sasvim druge karijere, a put do muzike često je bio neplaniran. Elma Sinanović, poznata pjevačica, primjer je kako život može iznenada promijeniti smjer. Iako je završila fakultet za novinarstvo u Novom Pazaru i željela postati profesorica engleskog jezika, Elma je zahvaljujući svom pokojnom suprugu uplovila u muzičku industriju.

- Emina je oduvijek željela da pjeva, a ja sam joj pomogla da se poveže sa pravim ljudima. Bilo je razgovora sa crnogorskim kompozitorima, ali odmah sam rekla da to nije to i da je odvedu kod Dine Merlina. Srećom, poslušali su me i odmah je napravila pravi korak - otkrila je Elma tada, a Emina je o tim danima govorila s posebnim sjećanjem.

- Tinejdžerski period na televiziji i radiju bio je divan. Tada sam prvi put osjetila slobodu u izražavanju, što me kasnije dovelo do muzike i javnog života - rekla je Emina jednom prilikom, prisjećajući se svojih početaka na televiziji.