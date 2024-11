Nina Badrić oduševila je svoje obožavatelje na Instagramu objavom koja je nostalgično podsjetila na njen odnos s legendarnom Doris Dragović. Pjevačica je podijelila sretni trenutak iz svojih mladalačkih dana, na kojem pozira s Doris, uz simpatičan opis

- Ti crna, ja plava i to je to, to je ta dobitna kombinacija - stoji u opisu fotografije stih pjesme "Dobitna kombinacija" Jelene Rozge.