Selin Dion pjevala u Rijadu, na binu izašla u zlatnoj haljini, prethodno prošetala u cvijetnoj

Izvela je pjesme "I'm Alice" i "The Power Of Love" i oduševila prisutne. Ovo je bio prvi nastup 56-godišnje pjevačice nakon što se pojavila na ceremoniji otvaranja Olimpijskih igara u Parizu, gdje je pjevala na Ajfelovom tornju.

- Ono što smo čuli na TV-u bila je ispravljena reprodukcija - izjavio je za "Libération" kompozitor i izvođač Etienne Guéreau.

Nadovezao se i jedan inženjer zvuka koji tvrdi: "To je bila 100 posto reprodukcija, možete to čuti od prvih nota."

Ostali tvrde da je unaprijed snimljena i proba.

Kanađanka, jedna od najpoznatijih pjevačica francuskog govornog područja svih vremena, boluje od rijetke autoimune bolesti i prije nastupa u Parizu godinama nije pjevala.

Dion, čiji je najveći hit "My Heart Will Go On", objavila je u decembru 2022. da joj je dijagnosticiran sindrom ukočene osobe. U jednom od intervjua objasnila je da to stanje može uzrokovati grčeve mišića bilo gdje u tijelu, zbog čega se naprimjer događa da joj se ruke ili stopala smrznu. Ima problema s hodanjem i pjevanjem.