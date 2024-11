Baby Lasagna objavio novu pjesmu: Marko i Elizabeta kao mladenci

Hrvatski pjevač Marko Purišić, poznat javnosti kao Baby Lasagna objavio je novu pjesmu pod nazivom „Catch Me If You Can“.

Naime, u spotu se pojavljuju Marko i Elizabeta kao mladenci, a oko njih su njihovi prijatelji koji su došli na vjenčanje.

Marko kroz cijeli spot pleše s prijateljima, a tek pred kraj stiže i mladenka. Spot je oduševio fanove koji su s nestrpljenjem čekali premijeru.