Bivši zatvorenik tvrdi: Zatvor nije zaustavio Didijeve perverzne postupke

Iako je reper Šon Kombs Didi (Sean Combs Diddy) iza rešetaka, to neće nužno zaustaviti njegove navodne perverzne postupke, tvrde pojedini izvori na koje se poziva "The New York Post".

Isti medij navodi kako je bivši zatvorenik Gene Boreljo (Borrello) otkrio detalje o Pi Didiju, navodeći da se reper nalazi u spavaonici koja ima fleksibilnija pravila i nudi razne opcije razonode za zatvorenike.

Kriminalci visokog profila

Kako je rekao, u njoj se nalazi otprilike 20 osoba, a namijenjena je za kriminalce visokog profila.

- Postoje barovi u jednoj od soba u tom dijelu zatvora. U tim barovima nalaze se male rupe te ako legnete na pod možete gledati kroz njih i razgovarati sa ženama - ispričao je Boreljo.

Kako je rekao, te žene su drugačije od onih koje su bile na Didijevim zabavama, ali da su za novac spremne skidati se i pokazivati tijelo.

Uhapšen u Njujorku

Podsjetimo, reper Pi Didi je uhapšen 17. septembra u Njujorku. Trenutno se nalazi u pritvoru gdje će dočekati početak suđenja zakazanog za 5. maj 2025. godine.

Sumnjiči se za više od 120 optužbi za seksualno zlostavljanje, drogiranje i trgovinu ljudima.