Nova numera Vedrana Vexona: Inspiracija iza singla "Tragovi"

Nakon što je njegov prvi singl pobrao pohvale publike, bosanskohercegovački kantautor Vedran Vexon se vratio s pjesmom „Tragovi“, koja istražuje unutrašnje borbe i emocionalne pejzaže.

Spot sniman u elegantnom ambijentu SkyBara hotela Hills, prikazuje energiju i scene koje oživljavaju tekst pjesme.