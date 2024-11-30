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DRUGI SINGL

Nova numera Vedrana Vexona: Inspiracija iza singla "Tragovi"

Vexon je kroz „VEX production“ osigurao autentičnost zvuka, a mastering je povjerio producentu Mahiru Sarihodžiću iz ljubljanskog Long-Play Studija

Vedran Vexon. PR

Nerma Ajnadžić
Piše: Nerma Ajnadžić

30.11.2024

Nakon što je njegov prvi singl pobrao pohvale publike, bosanskohercegovački kantautor Vedran Vexon se vratio s pjesmom „Tragovi“, koja istražuje unutrašnje borbe i emocionalne pejzaže.

Spot sniman u elegantnom ambijentu SkyBara hotela Hills, prikazuje energiju i scene koje oživljavaju tekst pjesme. 

Tim saradnika u spotu činili su Lordan Muzaferija, Jasmin Efendić, i Jasminko Smolo, uz snimatelja Dinu Džihića. Vexon je kroz „VEX production“ osigurao autentičnost zvuka, a mastering je povjerio producentu Mahiru Sarihodžiću iz ljubljanskog Long-Play Studija.

Ovo je drugi singl u okviru solo projekta, čime Vedran Vexon dokazuje da kao gitarista, pjevač i producent, ima puno toga da ponudi muzičkoj sceni u regionu.

# PJESMA
# VEDRAN VEXON
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