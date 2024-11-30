Nova numera Vedrana Vexona: Inspiracija iza singla "Tragovi"

Nakon što je njegov prvi singl pobrao pohvale publike, bosanskohercegovački kantautor Vedran Vexon se vratio s pjesmom „Tragovi“, koja istražuje unutrašnje borbe i emocionalne pejzaže.
Spot sniman u elegantnom ambijentu SkyBara hotela Hills, prikazuje energiju i scene koje oživljavaju tekst pjesme.
Tim saradnika u spotu činili su Lordan Muzaferija, Jasmin Efendić, i Jasminko Smolo, uz snimatelja Dinu Džihića. Vexon je kroz „VEX production“ osigurao autentičnost zvuka, a mastering je povjerio producentu Mahiru Sarihodžiću iz ljubljanskog Long-Play Studija.
Ovo je drugi singl u okviru solo projekta, čime Vedran Vexon dokazuje da kao gitarista, pjevač i producent, ima puno toga da ponudi muzičkoj sceni u regionu.