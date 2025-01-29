Madona kritikuje Trampa: "Ruši slobodu za koju smo se godinama borili"

Popularna pjevačica Madona (Madonna) kritikovala je Donalda Trampa (Trump) koji želi uvesti zabranu služenja transrodnim osobama u američkoj vojsci.

- Tužno je gledati našu novu vladu kako polako ruši svu slobodu za koju smo se borili i koju smo ostvarili tokom godina - napisala je Madona i dodala emotikon srca i LGBTQ zastavu te poruku: "Ne odustajte od borbe".

Podsjetimo, administracija Donalda Trampa navela je da su mentalna i fizička spremnost ključni čimbenici za vojnu učinkovitost te smatraju da bi uključivanje transrodnih osoba moglo ugroziti sposobnosti raspoređivanja i operativnu spremnost.

Ova odluka označava povratak ranijim pravilima koja su isključivala transrodne osobe iz službe, dok je prethodna administracija omogućila da služe bez prepreka.