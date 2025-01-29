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Madona kritikuje Trampa: "Ruši slobodu za koju smo se godinama borili"

Ova odluka označava povratak ranijim pravilima koja su isključivala transrodne osobe iz službe

Madona: Oglasila se na društvenim mrežama. Kevin Mazur/WireImage for Live Nation

E. Ć.

29.1.2025

Popularna pjevačica Madona (Madonna) kritikovala je Donalda Trampa (Trump) koji želi uvesti zabranu služenja transrodnim osobama u američkoj vojsci.

- Tužno je gledati našu novu vladu kako polako ruši svu slobodu za koju smo se borili i koju smo ostvarili tokom godina - napisala je Madona i dodala emotikon srca i LGBTQ zastavu te poruku: "Ne odustajte od borbe".

Podsjetimo, administracija Donalda Trampa navela je da su mentalna i fizička spremnost ključni čimbenici za vojnu učinkovitost te smatraju da bi uključivanje transrodnih osoba moglo ugroziti sposobnosti raspoređivanja i operativnu spremnost. 

Ova odluka označava povratak ranijim pravilima koja su isključivala transrodne osobe iz službe, dok je prethodna administracija omogućila da služe bez prepreka.

# DONALD TRUMP
# MADONNA
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