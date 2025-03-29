Bijelo dugme napravilo spektakl u Areni Zagreb

Bijelo dugme je u petak započelo prvi od tri planirana koncerta u Areni Zagreb.

Goran Bregović, Alen Islamović, Mladen Vojičić Tifa, Điđi Jankelić, Zoran Redžić i Ogi Radivojević oduševili su publiku u Zagrebu, koja je uživala u njihovim najpoznatijim pjesmama. "Ne spavaj mala moja muzika dok svira", "Selma", "Sanjao sam noćas da te nemam", "Na zadnjem sjedištu moga auta", "Ružica si bila, sad više nisi", "Đurđevdan", "Evo, zakleću se" – samo su neke od pjesama koje su prisutni svih generacija ponovo čuli uživo.

Jedan od najznačajnijih rock bendova regije vratio se u Zagreb nakon 20 godina od posljednjeg nastupa, u okviru turneje "Doživjeti stotu", kojom slave 50 godina nezaboravne muzike. U Areni će održati još dva koncerta – jedan večeras, 29. marta, i drugi 24. maja.