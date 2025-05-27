Nina Đulan-Karahođa za "Dnevni avaz": Očekujem da ću se plasirati u finale

Takmičarka popularnog muzičkog šoua "Zvezde Granda" Nina Đulan-Karahođa (28) prošla je u četvrtfinale.

Kako je za "Dnevni avaz" kazala, vrlo je zadovoljna ishodom, a pjevala je dvije pjesme i to "Zavoleh te ludo" od Nene Đurović, te "Simpatija“ od Dragane Mirković.

- Dobila sam šest glasova, ali nije bio direktan prolazak. U acapelli se nisam baš najbolje snašla, tako da je duelista prošao dalje, a ja sam u baraž, ali sam iz baraža prošla dalje – kazala nam je Nina, koja pjeva već jedanaest godina.

Veća odgovornost

Dodala je da trenutno ima 26 takmičara u "Zvezdama Granda“, a takmičenje traje do kraja juna, kada će se održati finale. Na pitanje da li ima tremu pred i tokom nastupa, Đulan-Karahođa nam kaže da je trema uvijek prisutna, ali da ne može kazati kakva je to trema.

- Mislim da je to više zbog odgovornosti jer, evo, ušla sam u četvrtfinale, ali pošto je ostalo zaista malo kandidata i bližimo se finalu, odgovornost je veća, samim tim i ta trema – rekla je takmičarka.

Saradnja sa Snežanom

Njena mentorica je pjevačica narodne muzike Snežana Đurišić, koju je sama birala, a istakla je da joj je to bila želja još od audicije.

- U prvom krugu sam priželjkivala između svih glasova i njen glas, kako bih se opredijelila za nju. Saradnja s njom je zaista odlična, Snežana je jako posvećena. Imamo redovno probe, a mimo toga čujemo se i telefonom. Probe su zaista kvalitetne. Radimo, pa ostanemo jedan dobar vremenski period, dok nas jednostavno sve ne pripremi. Trenutno nas ona ima petero u svom timu. Odgovorna je, precizna, nije tip koji će nas braniti ukoliko smo nešto pogriješili. Jednostavno, realna je, bez obzira na to što smo mi njeni takmičari, čisto iz razloga jer želi da sve bude perfektno – kazala nam je.

Istakla je da joj je suprug definitivno najveća podrška.

Dobar plasman

- Nadam se dobrom plasmanu s obzirom na to koliko radim, koliko se pripremam i posvećujem takmičenju. Očekujem da ću se plasirati u finale. Često mi prilaze na ulici i čestitaju mi, kažu mi da sam bila super. Ponosna sam na sebe, s obzirom na to da malo vremena imam, jer kući imam i 15-mjesečnu bebu. Naravno, nikad ne mogu pokazati svoj maksimum, baš zbog te treme i zbog te velike odgovornosti, kamera, reflektora i svega, svih uslova, ali svejedno sam ponosna i zadovoljna – istakla je ona.