Stihomir Klepić (Helem Nejse): Kike je imao mnogo utjecaja na nas, on je ozbiljan zaj*bant

Amer Čanković svima poznatiji Stihomir Klepić bio je gost intervjua za Avaz TV s Mimom Šahinpašićem.

On je govorio o bendu Helem Nejse, animiranom filmu Bruca, Braca, Bruda, Brada i kvizu na kojem je angažirana njegova ekipa.

Također, on se dotakao i brojnih drugih tema, pa čak i politike, govorio je i o sportu te nam otkrio kako se krio od roditelja dok je kao klinac slušao Edu Maajku.

Na portalu "Avaza" ste mogli pratiti najzanimljivije izjave iz intervjua.

2' - Helem Nejse je konglomerat, čija je sfera poslovanja jako velika. Mi nismo mogli opstati da smo bili samo jedno. Nismo mogli biti samo bend ili samo produkcija.

3' - Ušli smo u 11. godinu. Crtani je nas prevazišao, postao je popularniji od nas. Ovo je jedini animirani u potpunosti autorski. Akademija je jedna od novijih naših projekata.

6' - Kroz akademiju okupljamo mlade iz regiona vezano za sve one stvari kojima se bavimo.

7' - Nikad nismo imali institucionalnu podršku, pa ako mi možemo nešto doprinijeti... Nek jedno dijete ovo zavoli i to je nešto. Poruka je da se svi ovim mogu baviti, a da su i socijalno angažovani.

10' - Uvijek je postojao sukob generacija. Kad su se pojavili Indexi, ljudi su tražili sevdah, ja sam se krio da slušam Edu, a sada ljudi govore da ne valja trap, jer je to autotune.

11' - Bolje da je grad podijeljen na bordo i plavo, nego na neki drugi način.

13' - Trenutno završavamo sve sezone i pripremo svirke. Nisam gostovao nigdje pola godine.

15' - Imam dva sina - Raif i Matija, supruga je Helena, u kući mi je mala BiH. Jedan je golman, drugi je napadač.

17' - Svaka čast studentima u Beogradu, to se nikad u svijetu nije desilo. Ubijene su svake nade proteste s JMBG i onih poslije kada su bili plenumi. Poslije plenuma je ubijeno sve.

19' - Malo mlađe raje se bavi politikom, ako i bave stranka ih gurne na 38. mjesto na listi. U Sarajevu se poprilično dobro živi.

20' - DIF nazivam fakultetom za proizvodnju ministara. Ne bih se znao baviti politikom. O Konakoviću nemoj ništa da govorim. Najavljivali su umijanje grada, mislim da je Trojka veliko razočaranje za ljude koji su glasali za njih, počevši od mene.

22' - Dodik je jedna budala ozbiljna i najozbiljniji političar. On se zna kada spustiti loptu, kada treba igrati presing, kada igrati odbranu.

23' - Izetbegović je na klupi, ali mislim da će se vratiti jer ovi nisu iskoristili šansu.

24' - Ćorić je došao kod tebe i tri dana poslije otkaz dobio, nadam se da nećeš i njega izmalerisat.

27' - Teško je bilo očekivati da neko od prve četiri ekipe ne osvoji Kup. Daidža mi navija za Želju.

31' - Vaše generacije su prekinute u svim svojim potencijalima, morali ste biti u rovovima u najboljim danima. Nije ni čudo što niste dobrog zdravlja.

35' - Kike je imao mnogo utjecaja na nas, on je ozbiljan zaj*bant.

38' - Mi nismo bili ni najtalentovaniji, ni najsposobniji, ali imali smo notu zajedništva, a iako smo bili kompleksaši, nismo bili toliki kompleksaši.

39' - Najbolji smo, ali smo i jedini. Bude svađe, ali nema ništa bez dogovora. Svaka sitnica je bitna, ne može se ništa dandarski radit.

42' - Brojni su segmenti naše akademije. Svi koji imaju od 18 do 28 godina i imaju talenat neka se prijave.

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