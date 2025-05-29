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ESTRADA

Milena Ćeranić za "Dnevni avaz" o novom albumu i životu: Svaka pjesma je moj napisani osjećaj

Moja porodica na prvom mjestu želi da se ja ostvarim u ulozi majke

Ćeranić: Naučila sam opraštati. Instagram

Eldar Abaz
Piše: Eldar Abaz

29.5.2025

Pjevačica Milena Ćeranić nedavno je objavila album naziva "Moj prvi“, a publika je s nestrpljenjem čekala da čuje šta je to sve pjevačica spremila i na čemu je radila posljednjih mjeseci.

U razgovoru za "Dnevni avaz" otkrila je detalje o albumu, dotakla se ljubavi, prevara u vezama, ali i majčinstva.

Uloga majke

Već na početku razgovora priznala je da kroz muziku uvijek proživljava i iznosi ono što joj leži u srcu.

- Ja sam uvijek na neki način kroz svoje pjesme iznosila određene emocije koje sam proživljavala, ili u tom trenutku, ili u nekom koji je već prošao – ističe Ćeranić.

Ističe i to da kroz svaku svoju pjesmu daje sebe, te da svoje emocije i sve ono što je proživljavala ili je proživjela na neki način izbaci kroz stihove.

- Kada kažem da sam u svakoj pjesmi dala cijelu sebe, zaista tako i mislim i osjećam, ali recimo, mogu da kažem koja mi je za mrvicu milija - to je "Nedostajanje moje“ – istakla je Ćeranić.

Cijela bajka

Osvrnula se i na porodični život, te, kako kaže, neće pristati na manje od onoga što je zamislila, ali dotakla se i komentara poput onih koji se odnose na majčinstvo.

- Moja porodica na prvom mjestu želi da se ja ostvarim u ulozi majke, ali ja sam neko ko želi cijelu bajku i neću nikada odustati od onoga što sam zamislila, makar sama ostarila. Želim da svaki moj trenutak života bude ispunjen ljubavlju, u općem smislu – kazala je Ćeranić.

Milena Ćeranić. Instagram

Nerijetko u svojim javnim nastupima Ćeranić priča o svojim ljubavnim vezama i prevarama koje su se desile.

- Za mene je veća prevara misliti o nekome i sanjati ga, nego s nekim spavati. Opraštala sam i vjerujem da bih opet, samo ne želim da se isključi da je moja bol jednako velika kao što bi bila i onome koga bih ja prevarila – navodi Ćeranić.

Životna lekcija

Pjevačica se dotakla i svog učešća u rijalitiju „Farma“, te ističe da to sada gledao kao životnu lekciju, iako je na početku doživljavala kao traumu.

- Za mene nekada velika trauma, ali sada je kao velika životna lekcija i škola za sve prevaziđene stvari i za sve one koje me tek čekaju. Hvala okolnostima na prirodnoj selekciji koja je možda bila teška i bolna u tom trenutku, ali svakako najbolja za mene – kazala je Ćeranić.

# ESTRADA
# MILENA ĆERANIĆ
# PJEVAČICA
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