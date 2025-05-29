Milena Ćeranić za "Dnevni avaz" o novom albumu i životu: Svaka pjesma je moj napisani osjećaj

Pjevačica Milena Ćeranić nedavno je objavila album naziva "Moj prvi“, a publika je s nestrpljenjem čekala da čuje šta je to sve pjevačica spremila i na čemu je radila posljednjih mjeseci.

U razgovoru za "Dnevni avaz" otkrila je detalje o albumu, dotakla se ljubavi, prevara u vezama, ali i majčinstva.

Uloga majke

Već na početku razgovora priznala je da kroz muziku uvijek proživljava i iznosi ono što joj leži u srcu.

- Ja sam uvijek na neki način kroz svoje pjesme iznosila određene emocije koje sam proživljavala, ili u tom trenutku, ili u nekom koji je već prošao – ističe Ćeranić.

Ističe i to da kroz svaku svoju pjesmu daje sebe, te da svoje emocije i sve ono što je proživljavala ili je proživjela na neki način izbaci kroz stihove.

- Kada kažem da sam u svakoj pjesmi dala cijelu sebe, zaista tako i mislim i osjećam, ali recimo, mogu da kažem koja mi je za mrvicu milija - to je "Nedostajanje moje“ – istakla je Ćeranić.

Cijela bajka

Osvrnula se i na porodični život, te, kako kaže, neće pristati na manje od onoga što je zamislila, ali dotakla se i komentara poput onih koji se odnose na majčinstvo.

- Moja porodica na prvom mjestu želi da se ja ostvarim u ulozi majke, ali ja sam neko ko želi cijelu bajku i neću nikada odustati od onoga što sam zamislila, makar sama ostarila. Želim da svaki moj trenutak života bude ispunjen ljubavlju, u općem smislu – kazala je Ćeranić.