Slađana Mandić za "Avaz": Nakon razvoda život mi je stao, Vesna i Dino su oduševljeni pjesmom

Pjevačica Slađana Mandić prije nekoliko dana je objavila obradu pjesmu "Ovo u grudima", koju je izvorno snimila Vesna Zmijanac, još davne 1990. godine. Tekst, muziku i aranžman potpisuje Dino Merlin.
GOVORILA O BROJNIM TEMAMA
Dugo je pjevam na nastupima, jednostavno me pjesma našla, osjetim je, publika je osjeti, rekla je
Slađana Mandić. Avaz
Pjevačica Slađana Mandić prije nekoliko dana je objavila obradu pjesmu "Ovo u grudima", koju je izvorno snimila Vesna Zmijanac, još davne 1990. godine. Tekst, muziku i aranžman potpisuje Dino Merlin.
Slađana je u intervjuu za Avaz TV otkrila detalje u vezi obrade pjesme, ali i zašto je baš izabrala ovu.
- Dugo je pjevam na nastupima, jednostavno me pjesma našla, osjetim je, publika je osjeti i tako sam i došla na ideju da je prepjevam - ispričala je Mandić za "Avaz".
Osvrnula se i na razvod kroz koji trenutno prolazi, te kaže da su takve situacije uvijek teške.
- Život mi je stao u tom trenutku, ali sam nekako spas našla u muzici - navodi Mandić za "Avaz".
Kompletan razgovor pogledajte u videoprilogu na početku teksta.
SPEKTAKL U NAJAVI
NEKADAŠNJI FUDBALER
BEZ POSLJEDICA
NAKON MEČA PROTIV GAUČOSA