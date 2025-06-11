Slađana Mandić za "Avaz": Nakon razvoda život mi je stao, Vesna i Dino su oduševljeni pjesmom

Pjevačica Slađana Mandić prije nekoliko dana je objavila obradu pjesmu "Ovo u grudima", koju je izvorno snimila Vesna Zmijanac, još davne 1990. godine. Tekst, muziku i aranžman potpisuje Dino Merlin.

Slađana je u intervjuu za Avaz TV otkrila detalje u vezi obrade pjesme, ali i zašto je baš izabrala ovu.

- Dugo je pjevam na nastupima, jednostavno me pjesma našla, osjetim je, publika je osjeti i tako sam i došla na ideju da je prepjevam - ispričala je Mandić za "Avaz".

Osvrnula se i na razvod kroz koji trenutno prolazi, te kaže da su takve situacije uvijek teške.

- Život mi je stao u tom trenutku, ali sam nekako spas našla u muzici - navodi Mandić za "Avaz".

Kompletan razgovor pogledajte u videoprilogu na početku teksta.

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