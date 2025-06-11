Mirko Perković Poky singlom "Dida" najavljuje novi album

Pjevač i muzičar Mirko Perković Poky iz Livna, koji već 16 godina živi na relaciji Berlin – Minhen - Toronto, uskoro će publiku obradovati novim singlom „Dida“.

Ova pjesma na najboji način najavit će njegov album koji posljednje tri godine sprema sa vrhunskom ekipom muzičara iz regiona, a većinski autor je Mirko Šenkovski Geronimo.

- Kada sam prije tri godine krenuo sa ovim projektom od početka sam želio da pjesmom „Dida“ najavim album. To će se vrlo brzo desiti. Svima je poznato koliko sam ja vezan za svoje Livno i ovaj spot na neki način bit će prava razglednica mog rodnog kraja. Za sve to je zaslužan "Invenio Film" na čelu sa režiserom Daliborom Mrdićem.

Kadrovi smo snimali u selu Prolog gdje je poznata kamena kuća, na Šuičkom mostu, u mjestu Stupama gdje su prelijepi konji. Tu nas je ugostila porodica Popović, kao i vikendici "Ivana" koja je u vlasništvu prijatelja iz djetinjstva Marija Jandrijevića. Okolina se uklopila i stopila sa pjesmom koja je priča o prošlim vremeniima. U videozapisu glavne uloge uz mene imaju supruga Ivana, koja mi je najveća podrška u karijeri, i sin Matej. Želio bih se zahvaliti i Juri Paviću i Stipi Kasalu Kapici koji glume u spotu mog oca i didu.

Autor teksta za "Didu“ je je Matiija Gabrić iz Slavonskog broda, a muzike i arnažmana hitmejker Mirko Šenkovski Geronimo. Svoj dopriinos na pjesmi dali su i Miroslav Rus, Dejan Abadić i Ivica Plivelic koji je svirao tambure – rekao je Mirko Perković Poky.