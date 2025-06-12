Pjevač Muhamed Fazlagić Fazla: Nervira me licemjerstvo

Ime i prezime: Muhamed Fazlagić Fazla.
Datum i mjesto rođenja: 17. april 1967., Sarajevo.
Šta prvo uradite kad se probudite: Popijem čaj.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Fudbalski funkcioner.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: Fizički radnik kod tate u fabrici duhana.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Telefon.
Najdraža pjesma: "Sound of Silence“, Simon & Garfunkel.
Šta najradije gledate na televiziji: Dokumentarne programe.
Šta Vas nervira: Licemjerstvo.
Najdraži grad: Sarajevo i Čapljina.
Najbolji poklon koji ste dobili: Kćerku Sarah.
Čega se plašite: Visine.
S kim najradije pijete kafu: S rajom iz djetinjstva.
Omiljena društvena mreža: Instagram.
Najdraža boja: Teget.
Ko Vam je uzor: Davorin Popović.
Najdraži pisac: Stendal
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Ukinuo bih nasilje.
Omiljeni muzičar ili bend: Elton Džon (John).
Posljednja knjiga koju ste pročitali: "Mediteranski brevijar“.
Tim za koji navijate: FK Sarajevo.
Omiljena narodna izreka: "Ko drugom jamu kopa…“
Koje pitanje najviše mrzite: Kakvi su Vam planovi za budućnost?
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Will iz filma "Good Will Hunting“ (Matt Damon).
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Argentinu.