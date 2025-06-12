Pjevač Muhamed Fazlagić Fazla: Nervira me licemjerstvo

Ime i prezime: Muhamed Fazlagić Fazla.

Datum i mjesto rođenja: 17. april 1967., Sarajevo.

Šta prvo uradite kad se probudite: Popijem čaj.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Fudbalski funkcioner.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Fizički radnik kod tate u fabrici duhana.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Telefon.

Najdraža pjesma: "Sound of Silence“, Simon & Garfunkel.

Šta najradije gledate na televiziji: Dokumentarne programe.

Šta Vas nervira: Licemjerstvo.

Najdraži grad: Sarajevo i Čapljina.

Najbolji poklon koji ste dobili: Kćerku Sarah.

Čega se plašite: Visine.

S kim najradije pijete kafu: S rajom iz djetinjstva.

Omiljena društvena mreža: Instagram.

Najdraža boja: Teget.

Ko Vam je uzor: Davorin Popović.

Najdraži pisac: Stendal

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Ukinuo bih nasilje.

Omiljeni muzičar ili bend: Elton Džon (John).

Posljednja knjiga koju ste pročitali: "Mediteranski brevijar“.

Tim za koji navijate: FK Sarajevo.

Omiljena narodna izreka: "Ko drugom jamu kopa…“

Koje pitanje najviše mrzite: Kakvi su Vam planovi za budućnost?

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Will iz filma "Good Will Hunting“ (Matt Damon).

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Argentinu.