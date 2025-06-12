Tukao me, drogirao i prisiljavao na odnos sa drugima pred njim: Bivša otkrila Didijeve mračne fetiše

U toku je suđenje u Njujorku (New Yorku) protiv muzičkog producenta Šona Kombsa (Shona Combsa), poznatijeg kao Pi Didija (P. Diddy). Njegova bivša partnerica, pod pseudonimom "Džejn", svjedočila je o uznemirujućim iskustvima tokom njihove trogodišnje veze. Između ostalog, Kombsa je optužila za fizičko i psihičko zlostavljanje te manipulaciju kroz kontrolu i strah.

Kako je rekla pred porotom, bila je izložena raznim oblicima prisile, a njen odnos s Kombsom obilježili su, prema tvrdnjama, obrasci kontrole i emocionalne izolacije. Tvrdila je da su joj bili nametani odnosi u kojima nije željela učestvovati, a da je na sve pristajala iz straha za egzistenciju i sigurnost.

Džejn je navela da je Kombs znao koristiti moć i finansijsku zavisnost kao sredstvo pritiska, uključujući prijetnje da će joj uskratiti plaćanje stanarine. Uz to, govorila je i o njegovim specifičnim zahtjevima, navodeći da je pokušavala shvatiti psihološku pozadinu takvog ponašanja.

Također je svjedočio bivši Kombsov saradnik, tvrdeći da je i on bio pod pritiskom da se ponaša na način kojim bi dokazao lojalnost. Njihovi iskazi sugeriraju obrasce manipulacije i upotrebu moći za ostvarenje kontrole.